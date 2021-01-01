 بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول - بوابة الشروق
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بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:21 ص

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بالاكتفاء بمشاهدة شغب مناصريه، الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي "الكابيتول".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن بايدن قوله: "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك، وذلك حسب تعبيره.

وكانت لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

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