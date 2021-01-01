بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بالاكتفاء بمشاهدة شغب مناصريه، الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي "الكابيتول".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن بايدن قوله: "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك، وذلك حسب تعبيره.

وكانت لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.