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مصر
وزير الأوقاف: نستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 2 مليون أسرة سنويا
شهرين على الأكثر.. وزيرة التضامن توضح موعد إضافة الأسر الجديدة لبرنامج تكافل وكرامة
أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني للشروق: الانتهاء من المخرجات والتوصيات خلال 6 أشهر
التكلفة العالية وإجراءات التراخيص عراقيل أمام «عربة الطعام»
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ألمانيا تتعهد بإبقاء قواتها في سلوفاكيا لحمايتها من أي تهديد روسي
إسرائيل تستعد للحوار مع موسكو حول الجوانب القانونية لنشاط الوكالة اليهودية في روسيا
انطلاق فعاليات احتفال الجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان
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4 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث
حازم حسن: نادي الأهرام نموذجا ودافعا للمؤسسات الأخرى لتكرارها وتعظيم مواردها
تشكيل هجومي لـ إنبي أمام الاتحاد في الدوري
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فن
ترميم مشاريع تخرج كبار السينمائيين للعرض بسينما الشعب
مختارات من الأوبرا الكلاسيكية والأعمال الغنائية على مسرح النافورة
المخرج علي عبدالخالق: علاج السرطان غالي أوي.. لا أنا أو نقابتي نقدر على تكلفته
بعد لوس أنجلوس.. عرض فيلم بروس ويليز ومحمد كريم A Day To Die في الشرق الأوسط
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مصر والهند يستهدفان 8 مليارات دولار حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة القادمة
صندوق النقد: اتفاقية الاستعداد الائتماني ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا
تعيين محمد شوكة لرئاسة شركة عربات النوم بالسكك الحديد
حوادث وقضايا
الشاب محمود إبراهيم يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته والتوجيه بعلاجه
مقتل شاب في ظروف غامضة بقرية السلسلة بكوم إمبو
السيطرة على حريق محل تجاري دون إصابات بحدائق الأهرام
صورة لنيرة أشرف مع فنانين تثير الجدل.. وباهر النويهي يوضح كواليسها
تليفزيون