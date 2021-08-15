روسيا: محاولات أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر على أرض المعركة ستقودهما نحو الهاوية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أية محاولات من جانب أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهما مباشرة نحو الهاوية.

وأضافت زاخاروفا - في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية تعليقًا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف - أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابعت زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".

واعتبرت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة".