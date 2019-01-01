إيران تعلن ارتفاع عائداتها النفطية بـ580% في 4 أشهر على أساس سنوي

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أن عائدات البلاد من بيع النفط والمكثفات الغازية للأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2022) شهدت ارتفاعا بنسبة 580% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الثلاثاء: "بسبب زيادة الصادرات النفطية ومعدل تحويل العملة، شهدنا زيادة بنسبة 580% في عائدات البلاد من تصدير النفط والمكثفات الغازية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني".

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.