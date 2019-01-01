روسيا: أوكرانيا تخطط لتفجير مواد كيميائية سامة في مصنع زيوت ودهون بمدينة سلافيانسك

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أوكرانيا تخطط للقيام بأعمال استفزازية تتمثل في تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة بمصنع زيوت ودهون في مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/- إن أوكرانيا تخطط لاستفزاز في مصنع للزيوت والدهون في مدينة سلافيانسك، من خلال تفجير حاويات تحتوي على ما يزيد على 120 طنا من مركب "الهكسان" السام.

وأضاف ميزينتسيف أن وزارة الدفاع الروسية تحذر سكان سلوفيانسك من أن نظام كييف قد أكمل الاستعدادات لاستفزاز وحشي آخر باستخدام مواد سامة قوية، في معمل الزيوت والدهون، وأن موظفي إدارة القوات الأمنية الأوكرانية يخططون لتفجير الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة "الهكسان".