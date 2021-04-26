صحيفة إماراتية: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بارقة أمل

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بارقة أمل على المستوى العالمي، فأزمة الغذاء التي تفاقمت بشدة منذ العملية العسكرية في أوكرانيا كانت تسير نحو مناطق مظلمة في التوقعات والتداعيات، خاصة أن بوادر اضطرابات اجتماعية وسياسية بدأت تظهر أو تلوح في أكثر من دولة.



وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم تحت عنوان "بارقة أمل"، أنه ليس خافيا أن اضطراب دولة واحدة يخاطر بامتداد الظاهرة إلى دول أخرى، خاصة إذا ترافقت مع موجات لجوء جديدة تفاقم أعباء المنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين.



وأشارت إلى أنه كان هناك مؤشر مقلق، وهو أن يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات في مناطق يشتد فيها الجوع مثل اليمن وجنوب السودان بسبب التضخم العالمي وفجوات التمويل، وكلاهما تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا، وبحسب أرقام برنامج الأغذية، فإن نحو 47 مليون شخص يواجهون جوعاً حاداً هذا العام بسبب أزمة الغذاء العالمية الحالية، وهذا كفيل بأن يحشد العالم نحو الدفع إلى إنهاء هذا الصراع عبر الحوار، وتجنيب العالم أزمة لن تستثني أحدا.



وأوضحت الصحيفة أن الإمارات كانت قد دعت في أكثر من مناسبة إلى رؤيتها لحل الأزمة عبر سلسلة خطوات، وهي تطبيق القانون الدولي الإنساني للحفاظ على حياة الإنسان، وتكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد، والمساعدة في تحسين الأمن الغذائي العالمي.