 اليونان تكشف عن خطة لتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الغاز على أسعار الكهرباء - بوابة الشروق
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اليونان تكشف عن خطة لتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الغاز على أسعار الكهرباء

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:11 ص
أعدت اليونان خطة لتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي على أسعار الكهرباء.

وتضاعفت أسعار الغاز الأوروبي القياسي 5 مرات خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء، ودفع الحكومات في أنحاء أوروبا إلى النظر في إصلاح ما يسمى بالتسعير الهامشي (الذي يتضمن مجموع التكاليف المتغيرة).

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الخطة اليونانية تتضمن فصل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة والمياه والطاقة النووية في سلة واحدة، بينما سيتم تسعير الكهرباء المنتجة من الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بشكل منفصل.

وأوضحت الحكومة أن المقترح سيعني إيرادات أقل من الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس انخفاض تكلفة إنتاجها بالمقارنة بالكهرباء المنتجة من المصادر الأخرى.

وأضافت الحكومة أن هذا "قد يعني توفير نحو 50% من الكهرباء بالأسعار المخفضة، بالنظر إلى أن مصادر مثل الغاز الطبيعي لا تمثل سوى ثلث حصة مزيج الكهرباء، وهي حصة ستواصل التراجع مع التسارع في تحول الطاقة".

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