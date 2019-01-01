رئيس الوزراء الياباني يعلن عن إجراءات لمكافحة انتشار جدري القرود

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم إطلاع المواطنين على خصائص وسمات مرض جدري القرود وكيفية منع انتشاره، بحسب ما أوردته شبكة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).



وأوضح كيشيدا، في اجتماع للمسؤولين التنفيذيين بحزبه الديمقراطي الليبرالي اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان اليابان تسجيل أول حالة إصابة بالمرض الفيروسي، أنه سيطلع المواطنين على انتشار جدري القرود من خلال الاتصال الجسدي، وأن لقاحات الجدري فعالة ضده.



من ناحية أخرى، قال وزير الصحة جوتو شيجيوكي، إن الحكومة تتعامل مع الوضع، موضحا في حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تعزيز نظام لمراقبة تفشي المرض، وأن هناك نظام موجود للتطعيم والعلاج.



وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء لإدارة الأزمات، موراتا تاكاشي، سوف يشكل اليوم الثلاثاء قوة مهام تضم كبار المسؤولين في المكاتب الحكومية المعنية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.