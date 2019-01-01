روسيا تفرض غرامة أكثر من 34 مليون دولار على جوجل

فرضت دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة على شركة "جوجل" بقيمة 2 مليار روبل (34.89 مليون دولار) بسبب الاتهام بإساءة استخدام يوتيوب لموقعها المهيمن على سوق خدمات استضافة الفيديو، على حد وصف الاتهام.



وأشارت الدائرة -في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء- إلى أنه يجب على الشركة دفع الغرامة في غضون شهرين من دخول الغرامة حيز التنفيذ.



وانتهت الدائرة الروسية من النظر في قضية مكافحة الاحتكار ضد جوجل في فبراير الماضي حيث قررت أن قواعد إنشاء وتعليق وحظر الحسابات وتداول محتوى المستخدمين على يوتيوب ليست شفافة أو موضوعية أو يمكن التنبؤ بها.



وقال البيان: "يؤدي هذا إلى الحجب المفاجئ والحذف لحسابات المستخدمين دون سابق إنذار أو سبب وقررت الدائرة الروسية أن مثل هذا السلوك ينتهك مصالح المستخدمين ويحد من المنافسة في الأسواق المجاورة".



وأضاف البيان أن "بعد دراسة ملابسات القضية على نطاق واسع، وجدت لجنة خدمات أن الشركة مذنبة بإساءة استخدام موقع يوتيوب لموقعها المهيمن في سوق خدمات استضافة الفيديو".