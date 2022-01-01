هل خصصت الصحة أماكن لعزل مرضى جدري القردة بحميات العباسية؟ متحدث الوزارة يجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن كيفية تعامل الجهات المعنية حال الاشتباه في حالة مصابة بجدري القردة، قائلًا إن الوزارة عممت الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل على الطاقم الطبي، ثم يتم الإحالة بعدها إلى مستشفى الحميات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن حالات الاشتباه يتم التعامل معها وفقًا لمجموعة من المعايير، موضحًا أن حالات السفر المشتبه في إصابتها بجدري القردة، سيتم نقلها إلى مستشفى حميات العباسية، لأنها الأقرب لمطار القاهرة.

وأكد أن النقل إلى مستشفى حميات العباسية، سيتم بأليات تراعي مكافحة العدوى والتأكد من عدم الانتقال والمخالطة، معقبًا عن تخصيص أماكن خاصة داخل المستشفى لعزل مصابي جدري القردة: «مستشفى الحميات مخصص للعزل بصورة عامة، وهناك أماكن للعزل لو ظهرت حالة يتم التعامل وفق بروتوكول واضح».

ونفى تسجيل مصر إصابة بجدري القردة حتى اللحظة، مضيفًا أن الدولة دائمًا ما تقدم كل السيناريوهات والاحتمالات لتأمين الوضع الصحي لمواطنيها، وتضع سيناريو للقاحات والأدوية، والأدوية التي تعلن الشركات أنها بصدد إنتاجها.

وأشار إلى أن المرض ينتشر بين فئة معينة، وفقًا لدراسة بريطانية أثبتت أن 98% من الإصابات بجدري للقردة – ضمن العينة التي أجريت عليها - تنتشر بين الرجال المثليين، مختتمًا: «الانتشار في فئة معينة، الوضع الوبائي مستقر وهناك ترقب، والسيناريوهات دائمًا تشمل كل الاحتمالات».