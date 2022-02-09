الصين ترحب بجهود الأطراف الليبية لضمان النظام الطبيعي لإنتاج النفط

رحب نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج، بالجهود المبذولة من الأطراف الليبية من أجل وقف التدخل السياسي، وحل الخلافات في إدارة القطاع النفطي، وتوزيع العائدات، لضمان النظام الطبيعي لإنتاج النفط في ليبيا.



ووصف المسؤول الصيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، النفط بأنه مصدر الدخل الهام لإعادة الإعمار الوطني وتحسين المعيشة في ليبيا، مشيرا إلى أنه يتعين أن تواصل البلاد إدارة صناعة النفط الليبية، واستخدام جميع عوائدها لمنفعة شعبها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية.



وقال إن الأصول المجمدة تعد مصدرا مهما لإعادة الإعمار على الصعيد الوطني، وينبغي على جميع الدول المعنية ضمان الحفاظ على سلامة الأصول المجمدة، مع الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن.



وأوضح أنه منذ 24 ديسمبر من العام الماضي، مازال الانتقال السياسي في ليبيا يواجه تحديات، كما يظهر الأثر السلبي على الوضع في البلاد على نحو تدريجي.