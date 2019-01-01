الجزائر تسجل فائضا في الميزان التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري

سجلت الجزائر فائضا في الميزان التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب الجمارك الجزائرية، بلغت قيمة صادرات الجزائر، خلال هذه الفترة، ٢٥ مليارا و٩٢٢ مليون دولار؛ أي بزيادة قدرها أكثر من ٤٨ في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، من بينها ٣ مليارات و٥٠٧ ملايين دولار من الصادرات خارج المحروقات.

كما سجلت الواردات، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ٢٠ مليارا و٢٢٣ مليون دولار؛ أي بزيادة أكثر من ٧ في المائة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إلا أن الميزان التجاري سجل فائضا ب٥ مليارات و٦٨٩ مليون دولار.