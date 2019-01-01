موعد تطبيق زيادة أسعار القطارات والمترو

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، والتى سبق أن أعلن عنها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريح له.

وننشر في السطور التالية موعد تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، حتى يمكنك التعرف على الموعد المحدد للزيادة الجديدة.

موعد تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أن موعد تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، سيكون في أول شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة قيمة الزيادة المرتقبة.

ولفت الوزير، إلى أن ارتفاع تذكرة مترو الأنفاق قد يزيد بمقدار جنيه، على أن ترتفع تذكرة المترو التي تصل قيمتها لـ 5 جنيه، إلى أن تكون بـ 6 جنيهات، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه على باقي التذاكر.

النقل تعلن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

وعن موعد الزيادة تحديدًا، فقد أشار الوزير إلى أن الدراسة بشأن مقدار الزيادة سيتم تحديده من 6 إلى 10 أيام، على أن يتم التطبيق خلال شهر أغسطس.

وأرجع الفريق كامل الوزير سبب ارتفاع أسعار التذاكر، إلى رفع الأجور وزيادة أسعار الوقود خلال الفتره الماضية، الأمر الذي اضطره إلى رفع سعر التذكرة لسد تلك الفجوة.

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