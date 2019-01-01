وزير الصحة النمساوي: رفع قيود الحجر الصحي بالبلاد اعتبارا من أول أغسطس

أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ، أنه اعتبارا من أول أغسطس المقبل سيتم إلغاء إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

وقال راوخ، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه "بموجب التعديل الجديد للقيود يمكن لأي شخص لا يشعر بأعراض المرض مغادرة المنزل حتى بعد إجراء اختبار كورونا "إيجابي"، ولكنه يجب عليه ارتداء القناع الطبي".

وأضاف أنه سيبقى العمل بحظر دخول المصابين إلى المستشفيات والتمريض ودور رعاية المعاقين والمنتجعات الصحية ومرافق رعاية الأطفال والمدارس الإبتدائية، مع السماح للموظفين بالدخول إلى أماكن العمل هذه مع ارتداء القناع الطبي، موضحا أن العمل مع اختبار إيجابي للفيروس سيكون ممكنا مرة أخرى في المستقبل.

ولفت لوجود استثناء للمجموعات المعرضة للخطر في المستقبل مع ضرورة توفير معدات حماية مناسبة هناك، مشيرا إلى أنه في المنزل لا داعي لارتداء كمامة للمصابين طالما يوجد أشخاص من نفس المنزل فقط، وهذا ينطبق أيضًا على السيارات الخاصة.