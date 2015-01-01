إيطاليا: اتفاق توفير ممرات آمنة لنقل القمح الأوكراني يفتح أفقا إيجابية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بشأن توفير ممرات بحرية آمنة لنقل المواد الغذائية من أوكرانيا، يفتح أفقاً إيجابياً، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيطالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، اليوم الثلاثاء، إنه "من الضروري أن يؤكد المجتمع الدولي بأسره، دعمه لجهود الأمم المتحدة والتزام الأطراف بتنفيذ الجوانب التشغيلية للاتفاق"، مشيرا إلى أن أزمة القمح دليل على مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​والقارة الأفريقية برمتها.

وأكد دي مايو أن بلاده تواصل العمل بإصرار من أجل السلام ودعم أوكرانيا، وكذلك السعي إلى إعادة إعمارها، مبيناً أن العقوبات المفروضة على روسيا، تهدف إلى إعادة إحلال التوازن لمواقف الأطراف المتنازعة، للتمكن من إيجاد حل تفاوضي عندما ستسنح الظروف بذلك.

وأشار إلى أن الوضع الميداني في أوكرانيا لا يزال مقلقا، مع اشتداد الحرب في دونباس والقصف العشوائي الذي يصيب المدنيين أيضاً.