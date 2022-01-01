عماد النحاس يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة زعيم الثغر لمواجهة إنبي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، صبحي سليمان.

في خط الدفاع: السيد سالم، صبري رحيل، عبدالله نصيب، محمود شبانه، هشام صلاح، كريم يحيى، نادر رمضان، محمد رجب.

في خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، إبراهيم حسن، أحمد عادل «ميسي»، مورو ساليفو، كريم الديب، أحمد أيتو، عبدالغنى محمد، أحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: أحمد راشد، بنجامين بواتينج.