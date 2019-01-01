باكستان:371 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد صباح اليوم الثلاثاء تسجيل 371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت باكستان 371 حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم رصد الإصابات الجديدة بعد اختبارات تشخيصية على 13 ألف و439 عينة، طبقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية اليوم.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و551 ألفا و251 حالة.

كما سجلت باكستان حالة وفاة، ويتلقى 184 مريضا العلاج في المستشفيات في وحدات العناية المركزة في منشآت طبية مختلفة في أنحاء البلاد.