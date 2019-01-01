نادي المنيا وقصر الثقاقة يحتفلان بذكرى ثورة 23 يوليو بحفل للموسيقى العربية

احتفل نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة بالذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو، بإقامة حفلا فنيا بالمقر الرئيسي للنادي، حضره الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهد الحفل العديد من الأغاني الوطنية وتنوعت ما بين غناء فردي وجماعي من خلال فريق الفرقة القومية للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة المنيا تحت قيادة المايسترو أحمد دسوقي.

وأكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على النشاط الثقافي والإجتماعي، خلال كلمة افتتاح الحفل على حرص مجلس الإدارة على إحياء المناسبات الوطنية المختلفة، التى تسلط من خلالها الضوء على أبرز انجازات الشعب المصري وجيشه الباسل، مؤكدة على التعاون المثمر مع قصر ثقافة المنيا، التى تعد شريك أساسي في معظم فعاليات النادي.