 حمزة الجمل يرفض إقامة مباريات ودية قبل مواجهة الجونة - بوابة الشروق
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حمزة الجمل يرفض إقامة مباريات ودية قبل مواجهة الجونة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 2:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 2:56 ص

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة مباريات ودية خلال الفترة الحالية بسبب ضيق الوقت.

ويخوض الدراويش تجربة ودية بعد كل لقاء رسمي من أجل تجهيز جميع اللاعبين للارتباطات التالية، إلا أنه فضل عدم إقامة أى مباراة نظرًا لضيق الوقت حاليا بمسابقة الدوري العام.

وبدأ الإسماعيلي صباح أمس الاستعداد لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

وكان لاعبي الدراويش الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الأمس ضد بيراميدز، قد خاضوا تدريبات استشفائية على هامش المران الذى أقيم صباح الإثنين، بينما أدي البدلاء والمستبعدين الاستعداد بشكل طبيعي للمباراة المقبلة.


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