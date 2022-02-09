السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد حمودة ، للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني، وإبلاغ أسرته خالص العزاء و المواساة.