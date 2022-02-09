 السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني - بوابة الشروق
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السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 3:21 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد حمودة ، للتعزية في وفاة المهندس الكيميائي مصطفى الحسيني، وإبلاغ أسرته خالص العزاء و المواساة.


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