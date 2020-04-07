ساوثهامبتون يضم الموهبة الفرنسية سيكو مارا

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي التعاقد مع سيكو مارا، لاعب بوردو الفرنسي، في إطار خطة الأول لتدعيم صفوفه خلال الصيف الجاري.

ولن يتمكن مارا في اللعب مع ساوثهامبتون خلال الفترة الحالية، رغم تعاقده مع النادي الإنجليزي لمدة 4 أعوام، ولذلك لعدم حصوله على تصريح العمل بإنجلترا حتى الآن.

وستبلغ قيمة صفقة انتقال سيكو مارا إلى ساوثهامبتون 13 مليون يورو، بالإضافة لبعض الامتيازات الأخرى، التي قد توفر سيولة مالية لبوردو، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي.

يُذكر أن مارا صاحب الـ 19 عامًا قد انضم لبوردو في عام 2017 قادمًا من باريس سان جيرمان، وسجل 6 أهداف في 26 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وعلّق سيكو مارا على صفقة انتقاله لساوثهامبتون: "سعيد جداً بهذا الأمر.. أنا شاب وسيتعين عليّ العمل. أعتقد أن ساوثهامبتون هو أفضل نادٍ لتطوري ولتقدمي وكي أصبح من بين الأفضل".

من جهته، طالب رالف هازنهوتل، المدير الفني لساوثهامبتون لاعبه الجديد سيكو مارا بضرورة بذل قصارى جهده في الفترة المقبلة.

وقال المدرب النمساوي:"مارا لاعب شاب سيحتاج إلى وقت للتكيّف مع بلد جديد ودوري جديد، لكننا نتطلع لإمكاناته وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل".