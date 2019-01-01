وزارة الصحة: التطعيم ضد فيروس كورونا هو الوسيلة الأمثل لرفع المناعة بين المواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه من الضروري رفع معدلات المناعة للتعامل مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، معلنا توفير وزارة الصحة العديد من أماكن وأكشاك تلقي لقاح كورونا في المدن الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي للحد من انتشار الجائحة.

وقال د. عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن التطعيم هو الوسيلة الأمثل لرفع المناعة بين المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يشترط التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا ويمكن لأي مواطن التوجه لهذه الأكشاك مباشرة للحصول على لقاح كورونا، كما يتم توفير كافة أنواع اللقاحات.

وأشار إلى أن كل الطرق الساحلية بها زيادة في أعداد سيارات الإسعاف، فيما تم تقليل المسافات بين كل تمركز طبي والآخر لتوفير الخدمة الطبية السريعة للمصطافين.

في سياق متصل، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة أن نتعامل الآن مع أي أعراض تنفسية على إنها كورونا حتى يثبت العكس، وليس دور برد حتى يثبت إنه كورونا.

وأضاف د. عبدالغفار أن كورونا لم ينته بعد، ومازال يتحور ويصل لعدد كبير من الإصابات، مطالباً المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس ، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الدولة المصرية لكافة السيناريوهات والموجات لحين تحسن الأوضاع.

من جهة أخري، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة خلو مصر من حالات جدري القرود وانه رفع مستوى الرصد والاشتباه، شارحا أن جدري القرود يأتي عن طريق المخالطة اللطيفة، وهو مرض غير معدي وليس سريع الانتشار.

وأضاف د. عبد الغفار، أن هناك اختلاف بين جدري القرود وفيروس كورونا، موضحا أن الأول غير سريع الانتشار عكس فيروس كورونا، متابعا أن العالم يعلم أعراض جدري القرود منذ عام ١٩٥٨، وذلك عكس فيروس كورونا لكونه جديد ولذا أطلق عليه جائحة.