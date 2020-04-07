 المنتخب الأردني يتأهل لدور الـ8 في كأس العرب للشباب - بوابة الشروق
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المنتخب الأردني يتأهل لدور الـ8 في كأس العرب للشباب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:56 م

تأهل منتخب الأردن إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما، وذلك عقب فوز منتخب اليمن على نظيره الإماراتي 3 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل أهداف المنتخب اليمني حمزة محروس وعبد الرحمن الشامي ومحمد مهدي، فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي محمد خليل.

 وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وتأهل رسميا لدور الثمانية، فيما احتل المنتخب اليمني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة باحتلاله المركز الثالث الأخير برصيد نقطة واحدة.


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