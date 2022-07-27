محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة لتقدم «الصيدلة والزراعة» في التصنيف العالمي

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وآخرها كليتي الصيدلة والزراعة، وهذا ما أظهرته نتائج تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فوز الجامعة ممثلة في الكليتين، يثبت أن جامعة كفر الشيخ رغم حداثتها إلا أنها ولدت عملاقة، وحازت على مراكز متقدمة عالميا منذ انشاؤها، والأفضل أنها طوال تلك السنوات منذ إنشائها ظلت في تقدم، فلم تحافظ على تقدمها العالمي بل قذفت لمراكز متقدمه، لم تشهدها جامعات حكومية أو خاصة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أنه يوجه تحية وتقدير لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ولعميدي كلية الصيدلة، وكلية الهندسة، الدكتور رمضان الدوماني، والدكتور يحيى زكريا ، وكل أعضاء هيئة التدريس بالكليتين، مؤكداً أن يشيد بالتعاون بين المحافظة والجامعة في شتى المجالات، لخدمة أهالي المحافظة.

وعبر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته بالتعاون الكبير بين المحافظة والجامعة، موجها الشكر لمحافظ كفر الشيخ على التهنئة، كما عبر عن سعادته بهذا التميز والذي يعد إنجازاً كبيراً للجامعة بصفة عامة والكليتين بصفة خاصة، ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وأكد الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، أن الكلية حرصت منذ نشأتها على وضع رؤية ورسالة للمنافسة العالمية وقد تحققت الرؤية والرسالة وتحقق الحلم بهذا التصنيف العالمي.

وأشار إلي دعم إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ودعم من إدارة الكلية، موجهًا الشكر وكلاء الكلية ومشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في كلية الصيدلة.

وأوضح الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، أن كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 1088 لسنة 1969، مشيرا إلى أن الكلية احتلت المركز الأول على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية لعام 2021 في تصنيف شنغهاي الدولي في العلوم الزراعية، كما حصلت على مركز التميز البحثي الأول في العلوم الزراعية على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية في نوفمبر الماضي.

فحققت كلية الصيدلة بجامعة كفرالشيخ، إنجازًا جديدًا، بظهورها على تصنيف شنغهاي الدولي، للمرة الثانية على التوالي ، بالرغم من حداثتها وحصولها على شهادة الجودة والاعتماد فى العام الماضى، وحصلت على الترتيب من رقم 200 إلى 300 على مستوى العالم من بين أكثر من 3000 جامعة ، كما احتلت المركز الثاني على المستوى المحلى من بين أكثر من 50 كلية صيدلة بمصر.

كما أظهر نتائج تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم، تقدم كلية الزراعة بشكل مميز حيث قفزت الكلية 100 مركز في صدارة تصنيف في العلوم الزراعية لتحتل المركز 101 – 150 على مستوى العالم، والأول على مستوى جمهورية مصر العربية، مقارنة بالمركز 201 – 300 العام الماضي.