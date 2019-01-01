مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك شمالي العراق

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دان مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، الهجوم التركي على محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان، أنه يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما أنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

وأضاف: "ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات".

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.

كان القصف التركي الذي وقع الاسبوع الماضي قد تسبب بمقتل 9 أشخاص بينهم طفلة بعمر عام وإصابة 31 آخرين.