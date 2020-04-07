الفن والثقافة للجميع شعار ليالي صيف 2022

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تدعم كافة اشكال الإبداع باعتباره من المفردات الأصيلة لعمليات التنمية.

وأضافت "عبد الدايم" أنه انطلاقا من تأكيد القيادة السياسية على ضرورة تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، إيمانا منها بدور القوى الناعمة فى تطوير وبناء المجتمع تبنت وزارة الثقافة شعار الفنون والثقافة للجميع، موضحة أن فترة الصيف تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يضم مئات الأنشطة المجانية أو بأسعار رمزية في كافة ربوع مصر؛ للوصول بالمنتج الثقافي الجاد والهادف إلى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وتابعت أن من أبرز التظاهرات التي يتم تنفيذها خلال فترة الصيف إعادة إحياء مهرجان المسرح الروماني في كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد توقفه لمدة 3 سنوات نتيجة جائحة كورونا، إلى جانب إقامة الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، إضافة إلى استحداث مهرجان موسيقي وغنائي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.