سقوط المزيد من القتلى المدنيين في أوكرانيا بعد هجمات في دونيتسك

لقي عدد من المدنيين حتفهم في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا جراء القتال المستمر بين القوات الروسية والأوكرانية.



وقال الحاكم العسكري بافلو كيريلنكو، على تلجرام، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية بالمنطقة.



وتشير السلطات إلى أن الجانب الخاضع للسيطرة الأوكرانية في دونيتسك شهد مقتل 642 مدنيا منذ بداية الغزو، فضلا عن إصابة أكثر من 1600 آخرين.



وفي الجانب الموالي لروسيا، تشير إحصاءات محلية إلى مقتل نحو760 مدنيا وإصابة أكثر من 2400 آخرين. ولا يمكن التحقق من بيانات أي من الجانبين بشكل مستقل.



وسجلت الأمم المتحدة رسميا مقتل أكثر من 5200 مدني في أوكرانيا منذ انطلاق الحرب قبل خمسة أشهر وحتى الآن. ومن المرجح أن تستمر الأعداد في الارتفاع نظرا لأنه لم يتم تسجيل الكثير من القتلى رسميا.