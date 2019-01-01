إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تعاود الارتفاع وتلامس حاجز الـ 100 ألف

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في كوريا الجنوبية لتلامس حاجز الـ 100 ألف إصابة اليوم الثلاثاء وسط الانتشار السريع لسلالة فرعية من المتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 99 ألفا و 237 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و 346 ألفا و764.

وتمثل حصيلة الإصابات اليوم الثلاثاء أكثر من ضعف حصيلة يوم أمس الاثنين التي بلغت 35 ألفا و 883، كما أنها الأكبر منذ تسجيل 111 ألفا و291 إصابة في 20 أبريل.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء تسجيل 17 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 907 وفيات.