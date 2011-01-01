إلغاء أمر بإجلاء السكان في بلدة فوتابا التي تأوي محطة فوكوشيما اليابانية في أغسطس المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إلغاء أمر بإجلاء السكان من بلدة تأوي محكمة فوكوشيما التي شهدت كارثة نووية عام 2011 في 30 أغسطس المقبل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه سوف يمكن لسكان بلدة فوتابا العودة بصورة نهائية، لأول مرة منذ الكارثة النووية التي وقعت في مارس 2011، للمنطقة التي صنفت على أنها قاعدة خاصة لإعادة البناء تحت مسمى منطقة "يصعب العودة إليها".

وهذا يعد جزءا من فوتابا، المنطقة الثالثة التي يتم إلغاء أمر الإجلاء منها من بين المناطق التي تم تصنيفها على أنها قواعد لإعادة البناء في ست مناطق في مقاطعة فوكوشيما، شمال شرق اليابان.

ومثلت هذه القواعد أماكن أعمال إزالة التلوث للحد من مستويات الإشعاع، التي تم فيها أيضا تطوير البنية التحتية لتمكين السكان من العودة.

وكانت السلطات قد ألغت في يونيو الماضي أوامر بإخلاء جزء من بلدة أوكوما، التي تأوي شركة طوكيو إليكتريك بارو هولدينجز.

وتسعى بلدة فوتابا لجذب 2000 شخص لكي يعيشوا بها بحلول 2030 تقريبا، وهو أقل من 30% من عدد السكان قبل الكارثة النووية.