شركة استشارات: قدرة التكرير العالمية ستظل محدودة حتى 2023

أفادت شركة "إف جي إي" المتخصصة في استشارات قطاع الطاقة، بأن طاقة التكرير العالمية، خارج الصين، لن تعود لمستويات 2019 قبل عام 2024، ما يؤثر على قدرة مصافي التكرير على تلبية الطلب على المنتجات هذا الشتاء والعام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مذكرة للشركة، أن العام الجاري سيشهد إضافة طاقة تكرير جديدة محدودة، بينما من المرجح أن يشهد العام القادم زيادة كبيرة.

وكان تم شطب 3 ملايين برميل في اليوم من طاقة التكرير خلال عامي 2020 و2021 بسبب تضاؤل هامش الربح وتراجع الطلب بسبب الجائحة وتزايد التركيز على الوقود المتجدد.

ولفتت الشركة إلى احتمال شطب ما يتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل أخرى في اليوم من الطاقة التكريرية بحلول عام 2025.