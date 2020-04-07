الداخلية التونسية: 11 حريقا بالغابات خلال يومين والعثور على آثار لمادة البنزين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تواصل الجهود لإخماد حريق اندلع بين منطقة عين بوسعدية وقصر اللمسة (على الحد بين ولايتي القيروان وسليانة) على بعد 8 كلم من حريق جبل بياضة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ولاية سليانة شهدت حريقين بكل من جبل البياضة منطقة برقو والذي اندلع أول أمس وماتزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق نهائيا حيث تجاوزت نسبة السيطرة 90 % حيث تم تسخير 7 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنات إطفاء تابعة للغابات فضلا عن معدات ثقيلة تابعة لمصالح التجهيز وبدعم جوي من جيش الطيران الذي سخر طائرة عسكرية تولت القيام بطلعات جوية للإطفاء وتم السيطرة عليها، مشيرة إلى انه تم العثور على آثار مادّة البنزين وتمّ فتح محضر بحث في الغرض.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حريقا، خلال اليوم وأمس، بالغابات شملت 8 ولايات وهي ولايات سليانة وباجة والقيروان وجندوبة والكاف وبنزرت وزغوان ونابل.