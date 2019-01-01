مسئولة أممية: السيسي أكد أن مصر لن تدخر أي جهد لنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قالت سيجولين رويال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 21، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر لن تدخر أي جهد لضمان نجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشادت رويال، في تصريح اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى الثاني للطاقة المتجددة في أفريقيا، الذي تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - بالجهود التي تقوم بها مصر لضمان نجاح مؤتمر المناخ.

وأضافت أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المرأة الإفريقية هي أكبر من يتأثر بنتائج تلك التغيرات وخاصة نقص المياه، لافتة إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن تحقيق هدف المبادرة الإفريقية للطاقة لتوفير 300 جيجاوات بحلول 2030، مطالبة بالإسراع في تبني سياسات التحول نحو الطاقات الخضراء وتطوير النظم البيئية المواتية للطاقات المتجددة في القارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكدت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في إفريقيا يتطلب تحديد أنسب الأطر التنظيمية وخطط الحوافز، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتهيئة بيئة مناسبة للتكامل مع القطاع الخاص الإفريقي وإشراكه في نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.

من جانبه.. قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - في كلمته عبر الإنترنت - إن الوكالة تدعم الجهود تحول الطاقة في إفريقيا، وهو ما يعود بالنفع على كل دول القارة التي تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الطاقة المتجددة في إفريقيا تمثل 2% فقط من القدرة العالمية المضافة في العقد الماضي، وهو ما يضعف من فرص الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار مناسبة للجميع، فضلا عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي الكبير لتطوير الطاقة المتجددة.