رئيس شعبة الدواجن: انخفاض في سعر البيض خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن الحملات الإعلامية في الـ48 ساعة الماضية، ومقاطعة بعض المواطنين للبيض، أدت إلى تحرك إيجابي، وانخفاض الأسعار، وطفرة كبيرة في السوق المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الحملة خلال الـ48 ساعة الماضية، أدت إلى انخفاض سعر بيض المزرعة بنحو 11 جنيهًا.



وأشار إلى أن «الإعلام له دور كبير في خفض السلع الاستراتيجية التي شهدت زيادة غير مبررة»، موضحًا أن سعر البيض الأبيض بالنسبة للمزرعة 55 جنيهًا، ويتراوح ما بين 58 إلى 60 جنيهًا بالنسبة للبيض الأحمر.



وأعلن رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن أسعار البيض تشهد انخفاضات إضافية، خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن سعر طبق البيض الأبيض يجب أن يصل إلى 60 جنيهًا للمستهلك كحد أقصى، وسعر البيض الأحمر 64 جنيهًا.



ونوه إلى أنه لا يرغب في حدوث انخفاض يؤدي إلى خسارة المنتِج، ولكن يجب أن يحقق هامش ربح يؤدي إلى استمرارية له، متوجهًا بالشكر إلى وسائل الإعلام على التحركات الإيجابية، التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.



وعن أسعار الدواجن، أوضح أن سعر الكيلو في المزرعة 29 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، منوهًا إلى أن سعر المزرعة غير عادل بالنسبة للمنتِج، ومن المفترض أن يكون 33 جنيهًا حتى يستمر في الإنتاج.