تزايد خسائر هيليكس إنيرجي الأمريكية خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة "هيليكس إنيرجي سوليوشنز" الأمريكية للخدمات النفطية زيادة خسائرها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة هيستون بولاية تكساس الأمريكية إن خسائرها الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 70ر26 مليون دولار بما يعادل 20ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر بقيمة 71ر13 مليون دولار بما يعادل 09ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون وصول الخسائر إلى 16ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 4ر0% سنويا إلى 61ر162 مليون دولار مقابل 94ر161 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.