أعلنت مجموعة "يو.بي.إس جروب" المصرفية السويسرية العملاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5% سنويا إلى 11ر2 مليار دولار مقابل 01ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وزادت أرباح السهم الواحد إلى 61ر0 دولار مقابل 55ر0 دولار خلال الفترة نفسها.



وزادت أرباح تشغيل المجموعة قبل خصم الضرائب بنسبة 1% إلى 62ر2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وبلغ إجمالي إيرادات "يو.بي.إس جروب" خلال الربع الثاني 92ر8 مليار دولار مقابل 90ر8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد صافي أرباح نشاط الإقراض خلال الربع الثاني بنسبة 2% إلى 67ر1 مليار دولار.



وتتوقع المجموعة السويسرية إعادة شراء أسهم بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي ككل.