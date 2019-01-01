استمرار تراجع ناتج المصانع في سنغافورة للشهر التاسع على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، استمرار تراجع ناتج المصانع في سنغافورة خلال يونيو الماضي للشهر التاسع على التوالي في ظل تباين الأداء في قطاع الإلكترونيات.

وذكر مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري أن ناتج المصانع انكمش خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9% سنوي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون انكماشه بنسبة 6%. ورغم التراجع تحسن أداء المصانع مقارنة بالشهر السابق الذي سجل أكبر تراجع منذ 3 سنوات، في حين ارتفع ناتج المصانع خلال الشهر الماضي بنسبة 5% عن الشهر السابق.

وبحسب البيانات، سجل إنتاج أشباه الموصلات نموا بمعدل 3.1% سنويا، رغم تراجع سوق الرقائق في العالم، في حين سجل قطاع الأجهزة الهندسية الدقيقة أكبر تراجع بين فئات الإلكترونيات.

في الوقت نفسه، قال مسئولون سنغافوريون إن اقتصاد الدولة/ المدينة الذي يعتمد على التصدير نجح في تجنب دخول دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي. ومن المتوقع نشر البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني في وقت لاحق من الشهر الحالي، في حين سيتم نشر الأرقام النهائية الشهر المقبل.