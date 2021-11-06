القبض على شخصين بحوزتهما 44 ريسيفر وكروت لفك شفرات القنوات بشبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما 44 جهاز ريسيفر و كروت لفك شفرات القنوات الفضائية بمنطقة شبرا.

البداية عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين- مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما عدد 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع، و عدد 2 كابينة شبكة، وعدد 5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والإستقبال المستخدمة فى البث الفضائى وإعادة عرضها للمواطنين ، مقابل إشتراك بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.