ماني يقترب من مزاملة رونالدو في هجوم النصر السعودي

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ قنوات الكأس، القطرية، والتي قالت عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن النصر السعودي يقترب من إنهاء اتفاقه مع الدولي السنغالي ساديو ماني لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

في ذات السياق أفادت "قنوات الكأس" القطرية، أن بايرن ميونخ وافق على العرض المقدم من نادي النصر لشراء عقد الدولي ساديو ماني، الذي وافق على العرض سابقًا.

من جانبه كشف فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، عن سفر بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ساديو ماني، إلى اليابان هذا الأسبوع، من أجل التفاوض مع مسؤولي النصر.

ويريد وكيل ماني اتخاذ خطوات متقدمة في المفاوضات الجارية مع "النصر"، أملا في إنجاز الصفقة، وتكوين ثنائية نارية في هجوم العالمي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وأعطى ماني صاحب ال31 عاما الضوء الأخضر لممثليه الأسبوع الماضي، من أجل التفاوض مع النصر.

ومن المتوقع أن يتخلل المفاوضات مناقشة كافة الأمور المالية الخاصة بقيمة الصفقة وراتب اللاعب المنتظر في النصر.