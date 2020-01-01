مستشار رئيس هيئة الدواء: وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن تحديد الآثار الجانبية

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، إن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الآثار الجانبية للدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هيئة الرعاية الصحية تتولى التنسيق مع كل الهيئات المصرية التي تعمل تحت منظومة الرعاية الصحية، مثل هيئة الدواء وغيرها من الهيئات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن كل ما يخص الدواء وحماية المريض من الآثار الجانبية للدواء هو دور الهيئة الأساسي، معقبا: «لو ظهر على المريض أي أثار جانبية أخرى غير المسجلة بالنشرة يتم الفحص والإبلاغ بها على الفور».

وأوضح أن اليقظة الدوائية هي أداة تنسيقية تحت مظلة الصحة العالمية، مشيرا إلى تنظيم دورات تدريبية مكثفة للصيادلة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تعيين ممثلين لليقظة الدوائية بكل محافظات التأمين الصحي الشامل.