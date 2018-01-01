وزير حماية المناخ الألماني يضع رؤية للزراعة تحت الألواح الشمسية

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يأمل وزير حماية المناخ الألماني روبرت هابيك أن تصبح الزراعة تحت الأسطح الشمسية لتوليد الكهرباء إجراء قياسيا في ألمانيا بشكل متزايد.

وعلى عكس حقول الطاقة الشمسية التقليدية فوق الأرض مباشرة في المساحات المفتوحة، تسمح أنظمة الطاقة الشمسية الزراعية بزراعة الخضروات وتربية الحيوانات تحت الألواح الشمسية.

وخلال زيارة إلى منشأة اختبار في بلدة راثينوف بشرق ألمانيا، قال هابيك إنه سيكون سعيدا لرؤية الأسلوب التجريبي للزراعة يحرز مزيدا من التقدم.

وأضاف هابيك أن المزارع، التي تنتج الكهرباء المتجددة والغذاء، يجب توسيعها في ألمانيا على نطاق أوسع.

وتدير شركة "سونفارمينج" ، التي زارها هابيك ، مركز اختبار حيث تربى الأبقار والدجاج تحت الألواح الشمسية. وتقوم الشركة أيضا بتجربة طرق لزراعة الفاكهة والخضروات تحت مجموعة من الألواح الشمسية ، والتي يتم رفعها على أعمدة.

وتذوق الوزير الطماطم والتوت والكرنب المزروع في مزرعة الاختبار.

وقال مؤسس الشركة بيتر شروم إن هناك خططا للتوسع عبر مساحة إجمالية تبلغ حوالي ستة آلاف هكتار، بما في ذلك مشروع مخطط له بالقرب من بلدة فورستنفالده شرقا.

وفقا للخبراء ، فإن مزايا المزارع ذات الألواح الشمسية المرتفعة تشمل الحماية من الأمطار الغزيرة وتقليل التبخر وجفاف التربة.

ومن ناحية أخرى، فإن أنظمة الألواح الشمسية أكثر تكلفة في البناء من أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة على الأرض. كما أنه من الصعب العمل في الحقول بآلات زراعية كبيرة بسبب الأعمدة التي تحمل الألواح الشمسية.

وتأمل الحكومة الألمانية في توسيع توليد الطاقة الشمسية في البلاد لمساعدة ألمانيا على الانتقال الكامل إلى الطاقة المتجددة.