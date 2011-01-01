جودة التعليم تعتمد 297 مدرسة و12 مؤسسة تعليم عالي









عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جلسته الدورية رقم 227 صباح اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة الجودة والاعتماد.

اعتمد المجلس في ختام اجتماعه اليوم 12 كليه ومعهد وأكاديمية من مؤسسات التعليم العالي وهي :

الكلية الفنية العسكرية - وزارة الدفاع

الكلية البحرية - وزارة الدفاع

الكلية الجوية – وزارة الدفاع

كلية الصيدلة – جامعة حلوان

كلية ادارة الاعمال – جامعة النهضة

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد – جامعة هليوبوليس

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا – وزارة الانتاج الحربى

معهد الدراسات العليا والبحوث – جامعة الاسكندرية

المعهد الدولى العالى للإعلام – اكاديمية الشروق، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا، معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

وتم اعتماد 10 برامج أكاديمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري قرر المجلس اعتماد خمسة برامج أكاديمية.

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي تم اعتماد 297 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، مع منح مهلة لعدد سبعة مدارس لاستيفاء بعض جوانب القصور.