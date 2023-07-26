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اعتبر الإعلامي أحمد موسى، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، ليس إيجابيا بل تحرك سلبي.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن «قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، سيعقبه قرارات أخرى برفع الفائدة في دول الخليج».

وأكد أن «طرح الشهادات الدولارية أمس، كان قرارا مهما وصائبا قبل قرار الفيدرالي الأمريكي».

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء 26-7-2023، لتصل إلى نطاق عند مستوى 5.50%، وذلك بهدف كبح جماح التضخم.