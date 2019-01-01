الرئيس السيسي: القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة مرور 80 عامًا على العلاقات الروسية – المصرية.

وقال خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إنه «متأكد أن القمة الروسية الإفريقية، المنعقدة بمدينة بطرسبرج الروسية، ستكون لها نتائج عظيمة جدًا».

وأضاف: «وأتذكر الاهتمام الشديد الذي قوبلنا به خلال القمة التي أقيمت عام 2019 في سوتشي.. أشكرك فخامة الرئيس وسعيد بلقائك».

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشترك.

وتهدف القمة، إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.