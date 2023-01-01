البرلمان الليبي: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس اليوم









أدان مجلس النواب الليبي واستنكر بأشد العبارات، حادثة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس، واقتحامه بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة، اليوم الأربعاء.

وأكد في بيان له، اليوم الأربعاء، احترامه لوحدة واستقلالية القضاء، معربًا عن تعجبه للقيام بهذا العمل المشين، في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها.

وعبّر عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تعرض المؤسسة القضائية للانقسام، مضيفًا: «ونحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس وحدة البلاد، من خلال تلك الأعمال المنافية للقانون».