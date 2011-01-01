مقتل 5 أشخاص في عواصف وحرائق غابات بجنوب إيطاليا

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت شمالي إيطاليا، وحرائق الغابات في جنوبها.

وأفادت قوات الإطفاء، في بيان، بتسجيل أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء في جزيرة صقلية جنوبي البلاد، مؤكدة أن "الوضع خطير للغاية".

من جهتها، ذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية أنها رصدت انتشارا واسع النطاق لحرائق في جميع أنحاء الجنوب، لافتة إلى أنها طلبت دعما جويا لإنقاذ سكان تسع مناطق في صقلية ومثلها في كالابريا وسردينيا.

يشار إلى أن موجة طقس حار تجتاح العديد من دول القارة الأوروبية بسبب الانحباس الحراري، خاصة في اليونان وإسبانيا.