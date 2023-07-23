رئيس الوزراء الأسترالي: لا يوجد خطط حالية بشأن توسيع اتفاقية أوكوس

تحدث رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي مشترك في ويلينجتون بعد اجتماع قادتهما السنوي.

وعندما سئل ألبانيز عما إذا كان يرى مكانا لنيوزيلندا في الركيزة الثانية من اتفاقية أوكوس، قال "لدينا علاقة مهمة بالفعل في الدفاع"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأحد الأشياء التي تتمحور حولها الركيزة الثانية هي الاستخدام الضروري للتكنولوجيا.

وأضاف: "لا يوجد خطط عند هذه النقطة في الوقت الحالي للتوسع ما بعد ترتيبات الركيزتين الأولى والثانية من أوكوس، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تعاون عبر مجموعة من المجالات أيضا، بما في ذلك الوصول إلى التكنولوجيا".

وقال هيبكنز: "فيما يتعلق بالركيزة الثانية نحن منفتحون للمحادثات مع شركاء أوكوس حول الشكل الذي قد تبدو عليه مشاركة نيوزيلندا في بعض من تلك الأشياء. أنها الأيام الأولى وبالتالي لا يوجد مقترحات رسمية على الطاولة".

يشار إلى أن الركيزة الثانية من أوكوس تشمل تقاسم التكنولوجيا الاستراتيجية في مجالات مثل الإحصاء الكمي.