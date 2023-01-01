ولاية بافاريا تعتزم زيادة حصة ملكيتها في مهرجان بايرويت الأوبرالي

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أكدت ولاية بافاريا الألمانية رغبتها في زيادة حصة ملكيتها في مهرجان بايرويت الأوبرالي الشهير، من خلال الحصول على مزيد من اسهم في الشركة التي تقيم المهرجان حسبما قررت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء.

وبدأ المهرجان السنوي في مدينة بايرويت الألمانية، والذي يعرض أعمال الموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر الأخير، اليوم الثلاثاء بإنتاج جديد لأوبرا "بارسيفال" لفاجنر.

وكان فاجنر قد بدأ المهرجان في عام 1876، وبني دار الأوبرا التي لا تزال تستضيف حفلات المهرجان.

ووفقا لوزير الفنون في ولاية بافاريا، ماركوس بلومه، ستزيد بافاريا حصتها في الشركة من 29% حاليا إلى 37% اعتبارا من عام 2025 .

وقال بلومه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القرار يعد "خطوة صوب هيكل جديد لحملة الأسهم لمهرجان بايرويت.

وأضاف أنه يجب أن تتم مناقشة التنفيذ "بشكل مشترك بين حملة الأسهم".