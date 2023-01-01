بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق "نواه"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان.

وأوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريبا للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواه بمركز شباب بدر، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى باعتبار ذلك كنشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضا من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية.