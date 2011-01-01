كوريا الشمالية تعرب عن دعمها لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا

أعربت كوريا الشمالية عن "دعمها الكامل" للجيش والشعب الروسيين في العملية العسكرية التي تشنها قوات بلادهما في الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن سلطات بيونج يانج خصت سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، الذي يزور الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لاتفاق الهدنة الموقع في 27 يوليو 1953 وانتهت بموجبه الحرب الكورية، باستقبال شعبي كبير، مؤكدة أن هذا الاستقبال يعكس العلاقات المتينة بين البلدين، والدعم الرسمي والشعبي لسلطات موسكو في صراعها مع كييف.

وقالت إن "الكوريين يدعمون الروس الذين يقاتلون دفاعا عن حقوق بلادهم السيادية وتنميتها ومصالحها"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهته، وصف شويغو كوريا الشمالية بـ "الشريك المهم، ودولة صديقة" لبلاده، موضحا أن موسكو تربطها ببيونج يانج "حدود مشتركة، وتاريخ غني من التعاون"، مؤكدا السعي المشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وتعتبر زيارة وزير الدفاع الروسي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي إلى كوريا الشمالية يعلن عنها منذ بدء جائحة كورونا.