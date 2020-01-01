 ماكرون يعتزم التوصل لاتفاق حول وضع جديد لإقليم كاليدونيا الجديدة أوائل عام 2024 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعتزم التوصل لاتفاق حول وضع جديد لإقليم كاليدونيا الجديدة أوائل عام 2024

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 1:47 م

ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم التوصل لاتفاق قريبا، حول وضع جديد لإقليم "كاليدونيا الجديدة" الفرنسي، فيما وراء البحار بجنوب المحيط الهادئ.

وخلال خطاب في العاصمة، نوميا، قال ماكرون للعديد من أنصاره، إنه من المتوقع إجراء إصلاح دستوري خاص بإقليم "كاليدونيا الجديدة"، في أوائل عام 2024.

وكان السكان، قد صوتوا للبقاء كجزء من فرنسا، في كل من الاستفتاءات الثلاثة، حول الاستقلال "2018، و2020، و2021".

وشدد ماكرون، وسط هتاف الحشد "إقليم كاليدونيا الجديدة فرنسي، نظرا لأنه اختار البقاء فرنسيا".

وأضاف، "غير أنه في الوقت نفسه، لا يتعين الاستهانة بآمال الانفصاليين، المخيبة للآمال، يجب أن تتحلى جميع الأطراف بالعظمة لقبول نتائج الاستفتاءات الثلاثة".


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